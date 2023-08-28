О причастности главнокомандующего ВСУ к спецоперации ранее заявили в своем расследовании немецкие журналисты.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал слухи о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично мог курировать спецоперацию по подрыву нитей газопроводов Северных потоков РФ.

Ранее об этом в расследовании заявляли немецкие журналисты, ссылаясь на свои источники. Однако Резников назвал данную теорию "бредом" на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что лично не читал материалы расследования, однако Залужный в целом не может возглавлять какие-либо спецоперации за границей. Это не в его компетенции, подчеркнул Резников.

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"Трудно комментировать то, что не читал. Единственное, если вы уточняете, что командовал какой бы то ни было спецоперацией за границей Валерий Залужный - это бред, потому что у главкома есть абсолютно четко определенные задачи. И в эти задачи не входит проведение операций за границей Украины - по какому бы то ни было поводу", - цитирует "Ліга. Новости".

Глава Минобороны указал, что Залужный на своей должности отвечает за противодействие агрессии РФ конкретно на территории Украины. "Поэтому как минимум этот посыл, при всем уважении к этому изданию, - это бред", - подытожил министр.

Резников ответил, ждать ли новой волны мобилизации в Украине

Напомним, в рамках пресс-конференции Резников также ответил, ждать ли украинцам новой "волны" мобилизации в ближайшее время. По его словам, критической нужды в этом нет, хотя текущий план по набору призывников еще не выполнен. "Нам нет необходимости объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", - указал Резников.

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