Польша считает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то худшему".
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Reuters.
Опрос, опубликованный польской газетой Rzeczpospolita, показал, что 55% поляков обеспокоены тем, что кризис на границе может перерасти в вооруженный конфликт.
По словам Моравецкого, кризис пока еще далек от завершения.
Читайте такжеВ белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19"То, что разворачивается на наших глазах, может быть только прелюдией к чему-то гораздо худшему", - сказал он.
Также премьер указал на усиление российского военного присутствия возле Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области.
"Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки", - отметил Моравецкий.
По его мнению, ситуация в Афганистане после захвата власти талибами "может быть использована как следующий этап миграционного кризиса".
Миграционный кризис на границе с Беларусью:
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.
С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.
В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.
Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.