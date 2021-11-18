Пока в Еврокомиссии исключают возможность каких-либо масштабных переговоров с властями Беларуси.

В Европейском союзе исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с властями Беларуси, однако допускают технических контактов относительно мигрантов на границе.

Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Reuters.

"Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит", — сказал он.

Читайте такжеМигранты штурмовали польскую границу под руководством белорусского спецназаПо словам Мамера, внимание Брюсселя сконцентрировано на помощи мигрантам и на возвращении их домой, а не на контактах с Минском. В то же время он подчеркнул, что переговоры технического характера проведут с Агентством ООН по делам беженцев, с Международной организацией по миграции и с белорусской стороной по содействию репатриации людей, находящихся на границе.

"Это то, на чем будет фокус переговоров, а также, конечно, на содействии оказанию помощи людям, которые находятся на границе", — резюмировал Мамер.

Миграционный кризис на границе ЕС

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза.

Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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Автор: Марта Гичко