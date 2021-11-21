По его словам, Польша готова закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказывать экономическое давление.

Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.

Как сообщает агентство ТАСС, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с председателем эстонского правительства Каей Каллас.

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"Мы рассматриваем шаги в виде все более серьезных экономических санкций, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши", - приводит агентство слова Моравецкого.

Он также добавил, что все будет зависеть от действий белорусских властей.

"Мы хотим дать Лукашенко шанс отступить и довести до возвращения мигрантов в страны их происхождения", - добавил Моравецкий, напомнив, что пока Польшей было принято решение о закрытии только одного пограничного пункта пропуска в Кузнице.

Он также заявил, что у польской стороны есть видеозапись, на которой видно, как белорусские службы проводят инструктаж для мигрантов о том, как атаковать польских силовиков.

"Мы готовы закрывать новые переходы, закрывать транзитные и торговые возможности, чтобы оказывать экономическое давление", - сказал глава польского правительства.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Анна Бредихина