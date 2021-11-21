Польша не поддастся на шантаж и сделает все, чтобы защитить границы ЕС, отметил премьер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционную кризис на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

Об этом он написал сегодня в Twitter.

"Лукашенко (самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко – ред.) развязал гибридную войну против ЕС. Это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", – отметил глава польского правительства.

Читайте такжеВ Польше считают, что мигранты могут пойти через УкраинуНапомним, 9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что ситуация со скоплением мигрантов на белорусско-польской границе угрожает безопасности и стабильности всего Евросоюза.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против членов объединения государств.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Анна Бредихина