Правительство Польши получил доказательства причастности России к масштабной кибератаке в прошлую пятницу на ряд министров и депутатов.
Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет RMF 24.
"Информация, которую я получил от Агентства внутренней безопасности, подтверждает кибератаку с территории Российской Федерации. Анализ данных, предоставленный нам нашими службами, а также службами дружественных стран и стран-партнеров, к сожалению, подтверждает, что польских политиков атаковали за пределами нашей границы", – сказал Моравецкий.
Он не исключил, что электронные ящики депутатов и чиновников были атакованы по указанию Кремля.
Читайте такжеПутин нахамил журналисту после вопроса о кибератаках на американские ведомства (видео)Издание отмечает, что Варшава передала НАТО данные о хакерской атаке и попросила у союзников помощи в отслеживании злоумышленников. Последствия для России за кибернападение обсудят на форуме ЕС.
На прошлой неделе глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил о взломе своей электронной почты и электронной почты жены и личных аккаунтов в социальных сетях.
Неизвестные также атаковали электронную почту представителя партии "Право и справедливость" Радослава Фогеля.
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