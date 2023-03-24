Против этой инициативы выступают четыре страны.

Польские власти несмотря на сопротивление нескольких стран Евросоюза будут настаивать на увеличении Европейского фонда мира, из которого финансируются закупки оружия для Украины.

Как сообщает RMF24, чтобы увеличить бюджет этого фонда Польша должна убедить четыре страны: Францию, Германию, Италию и Грецию. Указанные страны утверждают, что именно они делают наибольший вклад в бюджет фонда, более 60%, что и так является для них обузой.

Из-за этого Франция, Германия и Италия хотели бы сначала установить принцип расходования этих денег, этапы выплат, а также то, какая часть будет выделена Украине, а какая пойдет на другие совместные миссии.

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В ближайшее время этот вопрос будут обсуждать послы Евросоюза, затем - главы МИД. После этого оно будет вынесено на саммит лидеров ЕС в июне.

Европейского фонда мира

Европейский фонд мира создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий внешней политики, связанных обороной.

В этом месяце Совет ЕС принял решение увеличить финансирование Европейского фонда мира до 7,9 млрд евро к 2027 году для обеспечения покрытия дополнительных финансовых потребностей. В частности, было одобрено выделение 2 млрд евро для удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

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