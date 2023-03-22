Всего в опросе приняли участие 13 тысяч респондентов из семи стран Евросоюза.

Почти две трети жителей ЕС выступают за присоединение Украины к Европейскому Союзу в ближайшие годы.

Как свидетельствуют результаты опроса от Фонда Бертельсманна, в среднем вступление Украины в ЕС в ближайшие годы поддерживают 65% европейцев.

Самое дружелюбное отношение к принятию Украины в Евросоюз в таких странах, как Польша и Испания, где за это выступают 81% и 80% опрошенных соответственно.

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Только 54% немцев убеждены, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы, а в остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины находится между 60% и 70%.

Всего в опросе приняли участие 13 тысяч респондентов из семи стран ЕС.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки на членство Украины в Европейском Союзе заявил, что именно с Украиной проект мирной, свободной и объединенной Европы станет совершенным.

Президент Европарламента Роберта Мецола призвала Евросоюз уже в этом году начать с Украиной переговоры о членстве.

Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о нереалистичности ожиданий скорого вступления Украины в Евросоюз.

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