Почти две трети жителей ЕС выступают за присоединение Украины к Европейскому Союзу в ближайшие годы.
Как свидетельствуют результаты опроса от Фонда Бертельсманна, в среднем вступление Украины в ЕС в ближайшие годы поддерживают 65% европейцев.
Самое дружелюбное отношение к принятию Украины в Евросоюз в таких странах, как Польша и Испания, где за это выступают 81% и 80% опрошенных соответственно.
Только 54% немцев убеждены, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие годы, а в остальных опрошенных странах поддержка вступления Украины находится между 60% и 70%.
Всего в опросе приняли участие 13 тысяч респондентов из семи стран ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки на членство Украины в Европейском Союзе заявил, что именно с Украиной проект мирной, свободной и объединенной Европы станет совершенным.
Президент Европарламента Роберта Мецола призвала Евросоюз уже в этом году начать с Украиной переговоры о членстве.
Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о нереалистичности ожиданий скорого вступления Украины в Евросоюз.