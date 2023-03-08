Послы ЕС одобрили сегодня соответствующее решение.

Европейский Союз увеличил на 2 миллиарда евро бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине.

Об этом сообщает в Twitter шведское председательство.

"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной преданности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", - говорится в сообщении.

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Помощь Украине во время войны

12 декабря 2022 года в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который предоставляется оборонная помощь Украине. В частности, финансовая верхняя граница фонда была увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.

13 февраля 2023 года Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

15 февраля 2023 года Британия предложила создать многомиллионный фонд в поддержку Украины.

23 февраля 2023 года стало известно о том, что Британия увеличит производство оружия для помощи Украине и пополнения запасов.

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