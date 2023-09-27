Политик заявил, что не в интересах Польши сокращать поддержку Украины.

Накануне выборов экс-прездент страны и лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал увеличить военную помощь Киеву.

Он подчеркнул, что Варшава должна неуклонно поддерживать Украину в войне против российских оккупантов. "В национальных интересах Польши - победа Украины. Это повлияет и на экономику и на вопрос с беженцами. Польское государство не должно сдвигаться в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению", - подчеркнул политик, пишет Bild.

Напомним, ранее политический оппонент Туска и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сокращает военную поддержку Украины, однако позже вернул свои слова обратно.

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Выборы в Польше

15 октября в стране пройдут парламентские выборы. По оценкам аналитиков, итоги голосования могут привести к смене правительства и лишить лидерства партию "Право и справедливость", которой придется формировать коалицию с другими политсилами.

Перед выборами правящая партия серьезно обострила свою риторику, пытаясь заполучить голоса избирателей, особенно фермеров, которым во всем идет на уступки. За короткий промежуток времени Варшава успела испортить отношения с Киевом, потом с Берлином и Еврокомиссией.

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