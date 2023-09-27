Претендуя на переизбрание, польское правительство бьется во всех направлениях, чтобы сохранить свой популистский авторитет.

Польская правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) хорошо подготовлена к выборам, однако ее лидеры напуганы тем, что низкая явка вынудит потом вступить в коалицию.

Как пишет издане Foreignpolicy, из-за этого ПиС яростно набрасывается на Германию, Евросоюз, либеральную оппозицию, беженцев, а также на истерзанную войной Украину, которую до сих пор она поддерживала со стальной решимостью.

Издание отметило, что заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша прекратит вооружать Украину, от которого он потом отказался, вызвало тревогу от Киева до Вашингтона. По мнению польского аналитика Константина Геберта, идея не в том, что Варшава прекращает поддержку Киева, а скорее в том, что Украина слишком неблагодарна.

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Он отметил, что такие заявления нервируют НАТО, которое до сих пор формировало консенсус членов по вторжению РФ в Украину и солидарность с Киевом. Если из всех стран Польша - ярый враг РФ и президента Владимира Путина и до сих пор защитник Украины может колебаться в своей поддержке, то как могут обстоять дела у других стран. И заявление Моравецкого прозвучало на фоне череды разногласий между соседями и союзниками. Однако, вместо того, чтобы конструктивно решать их, ПиС предпочла использовать для электоральной выгоды.

Издание отметило, что в отличие от Румынии, Болгарии и Словакии, польское правительство не смогло найти компромиссное решение по украинскому импорту. А Европейская комиссия встала на сторону Украины.

"ПиС делает все возможное, чтобы отвлечь внимание от своих неудач, но это не пустая предвыборная агитация. Чтобы получить большое количество голосов, а это необходимо, ПиС готова заплатить высокую политическую цену за подавление Украины. Результат зависит от результатов выборов, процента потерянных фермерских голосов и голосов, полученных крайне правыми с их антиукраинской пропагандой", - пояснил ситуацию Геберт.

По его словам, провалы ПиС отражают ее убежденность в том, что только она понимает истинные национальные интересы и что "ее отстранение от власти представляет угрозу жизни нации". По мнению партии ПиС, сказал Геберт, "если она проиграет, Польша окажется под гнетом Брюсселя, станет рабыней Германии и наводнена чернокожими и мусульманскими насильниками. Он хочет спасти поляков от судьбы людей на Западе, которые, по их словам, не могут выйти на улицы, не опасаясь насильственных преступлений".

Еще один важный вопрос в центре кампании ПиС — иммиграция. Партия сопротивляется планам ЕС ввести новый миграционный пакт, который предоставит странам квоты на переселенных мигрантов и потребует от них платить 20 тыс. евро за каждого, от кого они отказываются. ПиС призывает поляков опасаться не миллиона с лишним украинских беженцев в Польше, а примерно 20 тыс. беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, которые в этом году прибыли в Польшу через Беларусь.

Хотя украинские беженцы в Польше пользовались симпатией и поддержкой поляков, их ситуация меняется, отметили активисты Logos и Spilno Hub, неправительственных организаций в Познани и добавили, что польская щедрость иссякает. Физическое насилие сейчас становится все более распространенным явлением, добавил Геберт.

Возвращаясь к выборам, издание отметило, что наиболее вероятный партнер ПиС по коалиции, которого называют "онфедерация", совершенно не скрывает своей враждебности к Украине и более чем 1,5 млн украинских беженцев в Польше.

Издание отметило, что присутствие этой политсилы в коалиционном правительстве во главе с ПиС может повлечь за собой реорганизацию отношений между Польшей и Украиной.

"Правительство, которое будет еще более националистическим, чем нынешнее в Варшаве, может помешать вступлению Украины в ЕС. В конце концов, высокие затраты Украины могут сократить долю Польши в пироге ЕС. А вялая и скупая Польша может заставить Киев поменять лучших друзей, полностью доверившись Франции и Германии, а не Польше. По крайней мере, они обладают тем влиянием в ЕС, которое необходимо Украине", - пишет издание.

Отношения Украины и Польши

Отношения между властями двух старн в последнее время стали довольно прохладными из-за зернового спора. Апогей спора припал на заседание Генассамблеи ООН, когда президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обменялись колкостями. Пока что попытки уладить конфликт и наладить отношения не принесли результата.

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