По мнению Белковского, на смену Путину может прийти "коллегиальный преемник".

Ближе к осени 2023 года в России могут назвать преемника действующего президента Владимира Путина. Примечательно, что это может быть не один, а сразу несколько человек.

Об этом заявил российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский, пишет "Апостроф".

"Консенсусной фигуры преемника Путина в России нет и ее не может быть, поскольку Путин как любой тактик будет оттягивать это решение до последнего момента. Это решение будет приниматься через два года - в 2023 году, и тогда, собственно, эта фигура и кристаллизуется", - заявил Белковский.

Он считает, что важным периодом в этом плане должен стать сентябрь 2023 года. Тогда по закону в отставку должен уйти мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Фигура преемника президента РФ и преемника мэра Москвы, передача управления столицей России связываются в один узел, поэтому я думаю, что к сентябрю 2023 года такая договоренность будет достигнута. При этом неизвестно, соберется ли Владимир Путин уходить. Я думаю, что он хотел бы, но неизвестно, произойдет ли это", - добавил политтехнолог.

Белковский заметил, что в случае ухода Путина ему на смену может прийти "коллегиальный преемник".

"Если Путин уйдет в 2024 году, ему на смену придет коллегиальный преемник по казахстанскому сценарию. Это будет несколько человек, которые будут занимать самые высокие должности в стране, среди них будет и президент, но он не будет неделимым обладателем страны, которым сейчас является Путин", - резюмировал Белковский.

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Автор: Юрий Годован