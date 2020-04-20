В Канаде стоматолог в полицейской форме расстрелял 16 человек (фото)

Власти проверят версию о том, что нападение может быть связано с пандемией коронавируса.

Не менее 16 человек убито в канадской провинции Новая Шотландия. Нападение стало крупнейшим по числу жертв за всю историю страны.

Читайте такжеВ США произошло сразу две стрельбы: есть погибшие, много пострадавших (видео)Об этом сообщает CBS со ссылкой на местную полицию.

Первые сообщения о стрельбе в небольшом городке примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс поступили правоохранителям вечером 18 апреля. Когда они прибыли на место происшествия, то обнаружили несколько тел внутри и снаружи одного из домов.

Позже погибших, а также подожженные дома нашли в других местах. Среди убитых оказалась сотрудница полиции и мать двоих детей Хайди Стивенсон. Также сообщалось о двух сгоревших полицейских машинах. Местных жителей просили не покидать дома.

Массовые убийства в Канаде происходят реже, чем в США, поскольку в стране действуют более жесткие законы по контролю за оружием. Стрельба в Новой Шотландии – самое массовое убийство в истории страны с 1989 года, когда жертвами атаки в Монреале стали 15 женщин.

По информации полиции, подозреваемый – 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман, который для нападения переоделся в полицейскую форму и передвигался в замаскированном под машину правоохранителей автомобиле. В полиции сначала сообщили о задержании Уортмана, но затем стало известно, что он мертв.

О мотивах стрелка пока ничего не известно, очевидной связи между Уортманом и некоторыми его жертвами полиция не обнаружила. Власти собираются проверить версию о том, что нападение может быть связано с пандемией коронавируса и закрытием компаний, которые не оказывают жизненно важные услуги.

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