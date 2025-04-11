Штаты требуют возместить миллиарды долларов за всю ранее оказанную помощь, сообщили в издании.

Последняя версия проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США включает более строгие условия, чем предыдущие. Теперь Соединенные Штаты прибылью от ресурсов требуют от Украины вернуть миллиарды долларов за всю оказанную ранее помощь без каких-либо гарантий безопасности. Об этом пишет The New York Times, рассмотрев соответствующий проект соглашения.

Как сообщили в NYT, 11 апреля США и Украина возобновляют переговоры по данному "спорному" соглашению в пересмотренной верссии, в которой "возродились жесткие требования, ранее отвергнутые Киевом". Отмечается, что украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Новое предложение возвращается к первоначальному требованию Трампа о том, чтобы Украина вернула США миллиарды… Новый проект также перекликается с более ранними версиями, исключая любые упоминания о гарантиях безопасности для Украины, положение, на котором Киев долго настаивал и которое ему удалось включить в проект в прошлом месяце", - говорится в публикации.

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Отмечается, что Вашингтон требует всю прибыль из созданного под соглашение фонда до тех пор, пока Киев не вернет по крайней мере эквивалент оказанной США помощи с 4% годовых.

"Соединенные Штаты также сохранят "право первой оферты" на новые проекты и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. И в первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать какие-либо инвестиционные проекты третьим сторонам с лучшими финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые предлагаются США", - отметили в NYT.

Также указывается, что созданный фонд будет контролироваться Международной корпорацией финансирования развития США.

"Как и в предыдущих предложениях, Украина должна будет внести половину своих доходов от проектов в сфере природных ресурсов, включая критически важные полезные ископаемые, нефть и газ, а также сопутствующую инфраструктуру, такую ​​как порты и трубопроводы, в контролируемый США инвестиционный фонд. Прибыль из фонда будет реинвестироваться в украинские проекты по природным ресурсам, хотя точная доля такой прибыли остается неясной", - напомнили в издании.

Соглашение о полезных ископаемых с США - актуальное

Напомним, после того, как США передали Украине пересмотренную версию соглашения о полезных ископаемых, президент Украины Владимир Зеленский, что Киев "не будет принимать долги" в нем:

"Это для меня абсолютно понятные вещи, я их не вижу. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия".

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