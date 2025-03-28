Ранее специалисты заявили, что американский вариант соглашения является "шагом назад".

Президент Украины Владимир Зеленский посмотрит текст соглашения о полезных ископаемых после того, как его проанализируют юристы относительно наличия там законодательных угроз. Об этом глава государства сообщил во время своего брифинга.

"Я еще не читал, а депутаты уже все знают, что будет в соглашении", - заявил Зеленский.

Также президент прокомментировал "красные линии", которые касаются американо-украинского соглашения:

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"Если будут какие-то рисковые вещи для нас, то, безусловно, я буду все это коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом".

Зеленский считает, что главные компромиссные аспекты (то, на что Украина готова пойти) были очерчены в рамочном соглашении.

"Мы не будем принимать долги - это для меня абсолютно понятные вещи, я их не вижу. По крайней мере, мы говорим о прошлом. Если будут какие-то перспективы, новые пакеты поддержки, тогда Соединенные Штаты Америки, наверное, могут ставить те или иные условия", - добавил президент.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Напомним, ранее Соединенные Штаты направили Украине предложение по детальному соглашению о добыче полезных ископаемых. Как сообщалось, украинская правительственная команда проанализирует документ, после чего он будет обсужден с американскими коллегами.

Некоторые из специалистов отметили, что предложение американской стороны является "шагом назад" со стороны США, если сравнивать с рамочным соглашением, которое было согласовано сторонами ранее.

Отметим также, что американский проект о недрах вызвал возмущение у многих украинских политиков и общественных деятелей.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, документ является "абсурдным, не является международным договором и противоречит законодательству Украины".

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