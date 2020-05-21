Der Spiegel: США хотят установить правила дележа богатств Луны между землянами

Международные соглашения запрещают любой стране присваивать космические объекты, но в NASA считают, что для добычи полезных ископаемых владеть Луной не обязательно.

Лед для ракетных двигателей, гелий-3 как источник энергии - Луна богата на интересные полезные ископаемые. Но кто может ими пользоваться?

Американское космическое агентство NASA пытается найти партнеров для поддержки своей спорной юридической позиции, - пишет Der Spiegel. Руководителя пилотируемых миссий NASA Дага Ловерро недавно спросили, действительно ли он верит, что американские астронавты смогут приземлиться на Луне через четыре года и не была ли эта дата снята с повестки дня из-за пандемии коронавируса.

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"Эта дата не просто на повестке дня, она и есть повестка дня", - ответил он.

NASA по инициативе президента Дональда Трампа хочет вернуться на Луну. И давит на других. Когда американцы летали на спутник Земли в конце 1960-х и в начале 1970-х годов, их космическая программа носила имя греческого бога - "Аполлон". Теперь возвращение состоится с именем его сестры Артемиды. Примерно в 2024 году 3-4 астронавта начнут свой путь со стартовой площадки 39-B Космического центра Кеннеди во Флориде. Сверхтяжелая ракета SLS за примерно два миллиарда долларов с европейско-американской капсулой "Орион" на верхушке доставит путешественников на орбиту Луны. А там двое пилотов сядут в челнок, построенный частной компанией. Модуль для посадки доставит их на южный полюс Луны примерно за неделю.

В NASA неоднократно говорили, что возвращение на Луну - это не PR-трюк для телекамер. Речь идет о долгосрочном присутствии на спутнике. А в идеале, оно станет подготовкой будущих миссий на Марс. В этом должны сыграть роль и международные партнеры. Но какой вид будет иметь это сотрудничество? Американское космическое агентство разработало несколько идей. США хотят заключить международные соглашения с другими странами, которые тоже заинтересованы ресурсами Луны. Соответствующий документ получил название "Договоренности Артемиды".

Der Spiegel пишет, что ключевые положения теперь стали известными. В них речь идет о помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, о сотрудничестве между странами, о ликвидации космического мусора и тому подобное. Но также в документе говорится о добыче полезных ископаемых на Луне, о защите мест предыдущих американских высадок и об установлении так называемых безопасных зон вокруг баз. Страны будут контролировать территории вокруг своих станций и не будут иметь доступ к зонам других.

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Вице-президент NASA по международным отношениям Майк Голд считает, что эти принципы не сможет отвергнуть ни одна "ответственная космическая держава".

"Мы надеемся, что благодаря "Договоренностям Артемиды" будущее будет больше похоже на Star Trek и меньше на Star Wars", - сказал он.

Один из наиболее интересных ресурсов Луны - это лед, запасы которого содержатся в глубоких кратерах. Ее потенциально можно использовать как ракетное топливо. Также много разговоров идет об использовании лунной пыли как строительного материала и гелия-3. Если бы только на Луне можно было заниматься добычей полезных ископаемых.

На самом деле уже существует международное соглашение, которое регулирует такую деятельность. Более сотни стран, включая США подписали соглашение о космосе в 1967 году. Оно обязывает всех использовать космическое пространство исключительно в мирных целях, запрещает применение оружия массового уничтожения и объясняет, что ни одна страна не может присвоить любое космическое тело. В NASA настаивают, что "Договоренности Артемиды" помогут реализовать это соглашение.

"С исторической точки зрения, эти старые договоренности должны не позволить могущественным странам делать в космосе все, что заблагорассудится", - пояснил Der Spiegel юрист международного права Штефан Хобе, который руководит Институтом воздушного, космического и киберпространства в Кельнском университете.

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"Проблема только в том, что Договор о космосе в некоторых пунктах недостаточно ясно регулирует правовую ситуацию", - добавил он.

Например, не понятно, могут ли физические лица использовать ресурсы космоса с целью получения прибыли, заниматься разработкой залежей полезных ископаемых на Луне и астероидах. США аргументируют, что это должно быть доступным правом. По их мнению, полезные ископаемые в космосе можно добывать, даже не будучи их формальным собственником. Аналогичным образом можно ловить рыбу в международных водах, не имея права владеть океаном.

"Я считаю такую точку зрения ошибочной. Но, возможно, документ нужно еще тщательнее рассмотреть после представления. "Договоренности Артемиды" сделают правовые взгляды американцев обязательными для партнеров программы по освоению Луны. И это больше всего раздражает юристов. Мы снова пришли к тому, что крупные игроки диктуют свою волю более мелким", - сказал Хобе.

Специальное соглашение о деятельности стран на Луне и других небесных телах за 1979 год должно было регулировать конкретные условия использования космоса странами и частными компаниями. Но только 18 стран ратифицировали текст соглашения. Поэтому его считают провальным. Пережде всего, потому что против него активно выступали США.

"Я считаю это непорядочным, когда кто-то сначала подрывает все международные попытки прийти к согласию, а потом заявляет, что правил нет и теперь надо их создавать односторонне", - сказал Хобе.

Der Spiegel пишет, что, собственно, именно это и делают США.

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"Мы не будем ждать, пока будет согласовываться договор, который представляет для нас национальный интерес", - сказал эксперт по космическому пространству Кристофер Джонсон.

"Мы считаем, что можем полететь на Луну и использовать ресурсы. И мы это сделаем. Но так, чтобы это происходило в партнерстве с другими странами", - добавил он.

Одним из таких партнеров может стать Европейское космическое агентство ESA. Европейцы работают над беспилотным луноходом. И они хотели бы отправить также одного или больше астронавтов в капсулах NASA. Немецкие астронавты Александр Херст, который уже был дважды на МКС, и Маттиас Мауэр, который отправится туда в 2022 году, неоднократно заявляли, что готовы к миссии на Луну. В Европейском центре астронавтов в Кельне продолжается строительство тренировочной станции Luna. Именно здесь будет проходить подготовка к полетам на естественный спутник Земли.

"Мы тщательно изучим все предложения американцев. В общем, мне кажется, направление правильное. Но нужно быть осторожным, чтобы лунная программа оставалась международной", - сказал глава ESA Ян Вернер, добавляя, что речь идет о совместном использовании спутника Земли.

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"Мы должны защитить Луну и не допустить чрезмерную эксплуатацию, как это произошло в различных частях Земли", - пояснил он.

Несколько лет назад Вернер предложил концепцию построения международного городка на Луне, который был бы открытым для всех стран. NASA не подписало соответствующие документы с предложением. Насколько международным будет программа "Артемида", покажет время. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил о заинтересованности Японии и Канады в участии. Россия же отреагировала критикой и назвала американскую "Артемиду" "вторжением", сравнив ее с войнами в Ираке и Афганистане.