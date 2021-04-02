Участники группировки охотятся за ценными и редкими наборами.

Французские правоохранители расследуют деятельность международной группировки, специализирующейся на кражах коллекционных наборов конструктора Lego.

Полицейские уже арестовали двух мужчин и одну женщину, которые приехали из Польши во французский Ивелин неподалеку от Парижа, пишет MarketWatch.

Читайте также11-летняя британка остановила грабителя буханкой хлеба (видео)По словам полиции, грабители специально приезжают во Францию, останавливаются в отеле недалеко от Парижа и совершают набеги на магазины игрушек, после чего возвращаются в Польшу, чтобы продать награбленное.

В полиции также сообщили, что получали несколько сигналов о кражах Lego из частных домов.

Преступники специализируются на ценных конструкторах. Издание отмечает, что наборы из некоторых редких серий, таких как, к примеру, "Сокол Тысячелетия", могут стоить до 15 тыс. долл.

В 2014 году полиция Аризоны арестовала четырех человек, которые украли Lego по меньшей мере на 145 тыс. долл. Год спустя пятеро человек были арестованы с уловом конструктора на 11 тыс. долл. В Австралии известен случай, когда воры в магазинах игрушек награбили Lego на 22 тыс. долл.

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Перевод: Катерина Комолова