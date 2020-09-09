Колесниковой грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они выступают подозреваемыми в деле о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

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Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси. Так, Главное следственное управлеине СК расследует уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. По подозрению в этом же деле задержан и адвокат Колесниковой Илья Салей.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

«РИА новости» со ссылкой на информацию от отца Колесниковой сообщают, что ей грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Похищение оппозиционеров в Минске: предистория

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

Протесты в Беларуси: хроника событий

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, 11 августа выехавшая в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

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Автор: Дмитрий Захаров