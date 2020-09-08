По словам мужчин, их задержали сразу же, как только они покинули квартиру Колесниковой, чтобы осмотреть помещение после появления информации о похищении политика.

Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов заявили, что силовики Лукашенко сначала сами насильно пытались вывезти лидера оппозиции Марии Колесниковой с территории Беларуси, однако та порвала свой паспорт у границы и сорвала планы спецслужб.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в Киеве.

Исчезновение Колесниковой 7 сентября: что произошло на самом деле

По словам мужчин, их задержали сразу же, как только они покинули квартиру Колесниковой, чтобы осмотреть помещение после появления информации о похищении политика.

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С утра до позднего вечера оппозиционеров перевозили в разные отделения правоохранительных органов. В конце оба оказались в Департаменте по финансовым расследованиям Комитета государственного контроля Беларуси.

Иван Кравцов отметил, что в тот момент ему показали документ, который якобы свидетельствовал о его махинациях на предыдущей работе. Кроме того, неустановленные люди интересовались возможностью вывоза Колесниковой за границу.

«Они это объясняли необходимостью деэскалации. Один из вариантов – чтобы на личном авто переехать границу. Наша позиция была такая: мы должны находиться рядом с событиями в Беларуси», - пояснил он, добавив, что оппозиционерка никогда бы не согласилась покинуть республику.

В конце разговора Кравцова стало понятно, что Колесникову таки доставят на границу.

Что произошло на границе

Около 23:00 обоих мужчин посадили в микроавтобусы.

«Нас повезли в комитет государственной безопасности. Поэтому я имею основания считать, что Колесникова 7 сентября находилась именно там. И мы выехали в сторону украинской границы на пункте Александровка», - сказал Кравцов.

Оппозиционерам угрожали возбуждением уголовного дела.

По словам Антона Родненкова, люди в масках предложили им «лучшее решение».

«... мы все вместе в автобусе поедем в сторону Украины, а потом пересядем в авто Ивана. И что к нам подсядет Колесникова», - уточнил мужчина, заметив, что со спецслужбами даже обсудили детали.

На пути к границе направили авто с большим сопровождением.

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Марию Колесникову подвели к авто уже на нейтральной территории. В этот момент силовики отдали оппозиционерам паспорта. Ивану Кравцову, которого посадили за руль, приказали не медлить и сразу трогаться.

«Ее (Колесникову - УНИАН) насильно затолкали на заднее сиденье. Она кричала, что она никуда не поедет. Свой паспорт она порвала и выбросила в окно. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно, пошла в сторону белорусской границы», - отметил Иван Кравцов.

После выходки оппозиционерки автомобиль мужчин начали окружать.

«После паспорта возникла пауза. Нас пытались задержать еще раз. И в какой-то момент к нам подошли уже нам известные люди (по допросам – УНИАН). Из леса начал выезжать синий микроавтобус, и я нажал на газ. И мы выехали из сотрудников, которые нас окружали. Они устроили за нами погоню», – ответил Кравцов.

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Автор: Яна Ставская