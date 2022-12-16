Список вооружения, которое предоставят Украине, засекречен.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, парламент Болгарии утвердил во втором и окончательном чтении соглашение между Болгарией и Украиной о поставках нашей стране вооружений, оборудования и боеприпасов.

Как сообщает The Sofia Globe, за соответствующее решение проголосовало 166 парламентариев. В то же время 48 депутатов выступили против.

Примечательно, что против утверждения соглашения голосовала Болгарская социалистическая партия и пророссийская партия "Возрождение". Социалисты призвали президента страны Румена Радева наложить на документ вето. Отмечается, что решение парламента утверждает предложение о предоставлении Украине военной помощи, которое правительство Болгарии внесло в ноябре.

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В то же время глава Министерства обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине. Передать могут только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов также отметил, что список вооружения засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии. Он добавил, что ни одна страна не раскрывает полную информацию об оружии, которое она отправляет в Украину.

Военная помощь Украине: последние новости

16 декабря 2022 года координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи для Украины в ближайшее время. Детали новой помощи Кирби разглашать отказался.

Кроме того, Германия передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Украина получила две бронированные ремонтно-эвакуационные машины и 30 тыс. снарядов калибром 40 мм.

Ранее также сообщалось о том, что Швеция передаст Украине девятый пакет помощи. Он предусматривает предоставление систем противовоздушной обороны и амуниции для военных.

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