В результате взрыва еще 24 человека получили ранения.

В Афганистане возле армейской базы в провинции Газни взорвался автомобиль смертника, в результате чего погибли по меньшей мере 30 афганских сотрудников служб безопасности.

Об этом сообщает "Радио Свобода"со ссылкой на местные власти.

Читайте такжеЕС осудил убийство иранского ученого-ядерщикаВзрыв произошел на въезде к базе, расположенной в третьем районе Газни, около 8 утра. К военной базе, в частности, подъехал начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого сидел террорист-смертник.

В результате взрыва еще 24 человека получили ранения.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана подтвердил факт нападения, но не предоставил деталей о количестве погибших.

Никто пока не взял на себя ответственность за взрыв.

В этот же день самоубийца на авто напал на конвой главы совета провинции Зубал Аттаджана Хакбаята. Три человека погибли, 12 ранены. Хакбаят выжил, получив легкие ранения.

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Автор: Алина Вишневская