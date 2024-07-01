До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, отмечают американские чиновники.

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призвали Пентагон расширить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает Politico.

Законодатели во главе с демократом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году. В новом письме чиновники попросили министра обороны США Ллойда Остина сделать это.

"Запрос поступил в критический момент конфликта Украины и России, где развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны. До конца года Украина будет иметь больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация угрожает подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", – говорится в письме 15 законодателей, которое есть в распоряжении Politico.

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Недавно издание писало, что Украина имеет 30 пилотов, которые могут начать обучение в США немедленно, но администрация Байдена сообщила Киеву, что ей не хватает учебных мест в программе в Аризоне, чтобы принять более 12 пилотов-стажеров одновременно.

"Как следствие, Киев давит на американских и европейских партнеров, чтобы они ускорили и расширили масштабы подготовки пилотов истребителей, хотя союзники отрицают, что украинские пилоты еще не готовы к массовым полетам на истребителях F-16, поступающих в Украину", – объясняется в материале.

Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие учебные программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс. Они пишут, что это "может обеспечить самый целесообразный способ" расширения программы.

"Эти усилия не только подкрепят способность Украины эффективно использовать истребители F-16, но и укрепят обязательства более широкой коалиции поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", – добавили они.

F-16 для Украины: важные новости

В Дании завершили подготовку 50 специалистов по работе с истребителями F-16. Большинство из них вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Отмечалось, что для эффективного использования F-16 требуется длительное развитие украинских Воздушных сил, наличие правильных боеприпасов и адаптация к сложным боевым задачам.

Ранее стало известно, что Дания прекратит подготовку украинских пилотов F-16 в конце 2024 года. Это связано с переходом ВВС страны на новый тип самолета.

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