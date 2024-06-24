Со следующего года коалиция F-16 должна найти другую площадку.

Дания завершит программу подготовки украинских пилотов на самолетах F-16 в конце года в связи с переходом датских ВВС на новый тип самолета. Об этом на брифинге для СМИ сообщил министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен, которого цитирует Bloomberg.

По итогам тренировочной программы Дания в целом подготовит "около" 20 пилотов из Украины, заявил чиновник. В прошлом году эта страна обещала передать Украине как раз 19 истребителей F-16.

"Мы будем переходить на полеты на F-35, поэтому нам нужно тратить на это силы, и поэтому мы не можем продолжать обучение украинских летчиков после 2024 года", - сказал Поульсен.

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По его словам, "коалиция F-16", в которую в частности входят США, Нидерланды и Дания, со следующего года должна найти альтернативные места для тренировки украинских пилотов в дополнение к уже созданному учебному центру в Румынии.

Подготовка украинских пилотов F-16: последние новости

Как писал УНИАН, украинское правительство добивается от США и других стран-партнеров расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей F-16. Действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для того количества самолетов, которые должны поступить в ближайшие месяцы.

Описывая эту ситуацию, издание Kyiv Post обвинило президента США Джо Байдена в скрытом саботаже усиления ВСУ самолетами F-16. Журналисты обратили внимание, что Америка, несмотря на достаточное количество доступных самолетов, не передает ни одного - их дает Европа. Кроме того, на многочисленных авиабазах США нашлось всего 12 мест для подготовки украинских пилотов.

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