Первый истребитель должны доставить в Украину летом.

В Дании завершили подготовку 50 специалистов по работе с истребителями F-16. Большинство из них вернулись в Украину, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов.

Об этом рассказал глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам в интервью TV2. Журналисты называют подготовку военных и передачу самолетов одной из самых секретных военных операций Дании. По словам Дама, на достижение решающего оперативного эффекта могут потребоваться "месяцы и годы".

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, пожалуй, должны быть более реалистичными. F-16, безусловно, окажут влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в ближайшие месяцы", - пояснил он. Видео дня

Для эффективного использования F-16 требуется длительное развитие украинских Воздушных сил, наличие правильных боеприпасов и адаптация к сложным боевым задачам. "Моя рекомендация украинцам - научиться хорошо пользоваться этими самолетами, прежде чем брать на себя любые рискованные миссии. И именно об этом я говорю с командующим Воздушных сил Украины", - добавил Дам.

Военный говорит, что прошлый год на авиабазе Скридструп был очень напряженным, поскольку на подготовку пилотов F-16 надо три-четыре года, а украинцев обучают шесть-восемь месяцев. "Сейчас они отрабатывают ночные полеты, несмотря на то, что у нас самые короткие ночи в году. Но мы просто вынуждены это делать, чтобы пройти программу", - объясняет он.

Дания планирует подготовить до конца года около 20 пилотов, еще около 100 научат выполнять вспомогательные задачи. "Мы завершили подготовку первых 50, большинство из которых поехали домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов. Сразу после летних каникул мы начнем подготовку следующих 50", - сказал Дав, отметив, что первая команда пилотов еще не полностью подготовлена, но первые из них "очень близки к этому".

Официально сообщалось, что первый истребитель от Дании доставят в Украину летом. По словам военного, базы, с которых будут взлетать F-16, "близки к тому, чтобы быть готовыми к эксплуатации".

"Для россиян было бы огромной стратегической победой сбить их, и мы делаем все возможное, чтобы минимизировать риск, делая украинцев максимально способными. Но я не могу ничего обещать. И, конечно, я буду очень расстроен, если один из них будет сбит", - добавил глава ВВС.

F-16 от Дании

Официально Копенгаген пообещал передать Украине 19 своих истребителей F-16. Премьер Метте Фредериксен заявляла, что ограничений для их использования не будет - украинская армия может использовать истребители и за пределами своей территории.

На днях в Министерстве обороны страны объявили, что в конце 2024 года закроют программу подготовки украинских пилотов на F-16.

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