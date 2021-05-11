Ученым напомнили, что разработка вакцины на 97% была профинансирована государством.

Представители движения Global Justice Now протестуют под офисами британской компании AstraZeneca с требованием поделиться технологией производства вакцины от коронавируса с другими странами.

Об этом пишет BBC.

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Люди держат яркие плакаты с написанными требованиями и призывают открыто лицензировать препарат и поделиться технологией его изготовления со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ученым напомнили, что разработка вакцины на 97% была профинансирована государством и сначала должна была быть доступной для всех. Однако AstraZeneca "приватизировала ее".

Протестующие собрались под штаб-квартирой компании в Кембридже и ее филиалах в Чешире и Оксфорде.

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Автор: Яна Ставская