Представители движения Global Justice Now протестуют под офисами британской компании AstraZeneca с требованием поделиться технологией производства вакцины от коронавируса с другими странами.
Об этом пишет BBC.
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Люди держат яркие плакаты с написанными требованиями и призывают открыто лицензировать препарат и поделиться технологией его изготовления со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Ученым напомнили, что разработка вакцины на 97% была профинансирована государством и сначала должна была быть доступной для всех. Однако AstraZeneca "приватизировала ее".
Протестующие собрались под штаб-квартирой компании в Кембридже и ее филиалах в Чешире и Оксфорде.
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