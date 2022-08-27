Вучич не исключил возможности проведения мероприятий позже.

Президент Сербии Александр Вучич отменил запланированные на 12-18 сентября в Белграде мероприятия в рамках международного Европрайда.

На пресс-конференции Вучич сказал, что признает угрозу правам сексуальных меньшинств в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви об отмене прайда, передает радио Свобода.

Вучич не исключил возможности проведения мероприятий позже.

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Организаторы же прайда обещают, что мероприятия проведут, как и планировали, несмотря на запрет сербского руководства.

"Проведение прайда было признано Европейским судом по правам человека одним из фундаментальных прав. Европрайд в Белграде не будет отменен и он соберет вместе тысячи представителей ЛГБТ+ со всей Европы", – заявила Кристине Гарина, возглавляющая ассоциацию организаторов Европрайда.

Гарина призвала сербские власти обеспечить защиту участников предстоящего мероприятия и не поддаваться давлению его противников.

ЛГБТ-прайды в Сербии

Первый ЛГБТ-прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году. Тогда произошли столкновения с членами националистических и ультраправых группировок.

На прайде в 2010 году насилие повторилось – пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор прайды проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили только в 2020 году из-за COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в этом году ЛГБТ-прайд в Киеве не проводили из-за военных действий на территории страны. Взамен представители движения объединились со своими единомышленниками в Варшаве и там провели шествие 25 июня.

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