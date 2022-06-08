Что такое Марш равенства для ЛГБТ-сообщества и будет ли он проходить в этом году - читайте в материале УНИАН.

Представители ЛГБТ сообщества ежегодно проводят митинги в разных городах Европы. Их основная цель - отстоять права людей нетрадиционной сексуальной ориентации и защитить свои убеждения. УНИАН расскажет, кто создал LGBT-прайды и в чем их особенность.

Кто основал движение ЛГБТ - история

ЛГБТ (LGBT) - это аббревиатура, собранная из первых букв названий сексуальных меньшинств:

л - лесбиянки;

- лесбиянки; г - геи;

- геи; б - биссексуалы;

- биссексуалы; т - трансгендеры.

Люди, объединенные этим движением, активно борются за право самоидентифицировать себя так, как они считают нужным, и при этом оставаться наравне со всеми остальными людьми. Согласно различным данным, в Украине насчитывается от 800 000 до 1,2 млн представителей ЛГБТ.

Гей-парад и ЛГБТ-прайд - это разные вещи:

Гей-парады выглядят, как развлекательные карнавалы, чаще всего их можно увидеть в Берлине или Сан-Паулу.

Цель мероприятия - отпраздновать возможность человека быть свободным во всех своих проявлениях.

ЛГБТ-прайд или Марш равенства - это публичная акция при поддержке международных сообществ, в которой могут принять участие разные люди.

Цель мероприятия - отстоять свои права и свободы, напомнить миру, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность - личное дело каждого человека. Говорит об этом и название движения, так как "pride" с английского переводится как "гордость". То есть, человек гордится тем, что он такой, какой он есть, при этом не считая себя лучше других.

Однозначного ответа на вопрос о том, что же первым основал ЛГБТ-движение, нет. Известно, что попытки узаконить гомосексуальность предпринимались юристами, врачами и активистами еще в прошлом веке.

Когда прайд в Киеве 2022 в условиях войны

В 2021-м году в Киеве активисты вышли на Марш равенства и требовали принятия закона №5488 по борьбе с дискриминацией и упорядочиванию ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости, активизировать усилия на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного документального пола, признать факторы СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями совершения домашнего насилия.

В этом году ЛГБТ-прайд проводить не будут из-за военных действий на территории страны. Вместо этого представители движения объединятся со своими единомышленниками в Варшаве и там выступят шествием 25 июня.

Мы с гордостью присоединяемся к Киев-прайд в их Марше за победу Украины! Мы призываем сообщество, организации LGBTQIA и людей во всем мире присоединиться к совместному Маршу Warsaw & Kyiv Pride и встать на защиту свободы украинского народа, мира и любви.

говорят организаторы Варшава-прайд.

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