Путин может обменять беспилотники-камикадзе на оливковую ветвь, лишь для того, чтобы устроить показуху для Трампа.

Несмотря на международные призывы к прямым мирным переговорам, которые звучали с самого начала полномасштабного вторжения, Кремль всегда отвечал громким "нет". Но в понедельник российский диктатор Владимир Путин изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с "киевским режимом".

"Недавние комментарии Кремля действительно знаменуют собой первый раз (после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году)… готовность Путина вести переговоры с Украиной", - сказалисследователь России Международной группы по изучению безопасности в Вероне Уилл Кингстон-Кокс, пишет France24.

Эксперт по России Джефф Хоун из Лондонской школы экономики сказал, что Путин всегда отказывался от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он безосновательно называет лидером "неонацистского режима".

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Издание добавило, что Кремль даже распространил пропагандистские сообщения, заявляя, что главной целью войны является свержение украинского правительства и предотвращение "нацистских" угроз.

Но, как отметили журналисты, разворот российского президента в понедельник не означает, что его мнение о Зеленском изменилось. Заявив, что он готов говорить с "киевским режимом", а не с украинским правительством или украинскими властями, Путин сделал семантический выбор, "чтобы дать понять, что (правительство Зеленского) не является легитимным", объяснил Хоун.

Издание считает, что Путин может обменять беспилотники-камикадзе на оливковую ветвь, просто чтобы доказать американскому президенту Дональду Трампу, что он прилагает усилия, поскольку тот пригрозил выйти из переговорного процесса.

"Он хочет показать Трампу, что Россия готова к переговорам", - сказал Стивен Холл, политолог из Университета Бата, специализирующийся на российских делах.

Что касается реалий на фронте, то оккупанты все еще добиваются прогресса. С военной точки зрения, "Украина сейчас не в лучшем положении", отметил Хоун и добавил, что кажется более вероятным, что РФ будет стремиться к этому военному преимуществу, и не выберет отход.

Издание отметило, что Москва уже доказала, что не чувствует себя обязанной выполнять свои обещания. Отвергнув предложение США и Украины о полном и безоговорочном прекращении огня в прошлом месяце, Путин на выходных объявил о неожиданном пасхальном перемирии.

Но "оно было нарушено (вскоре после этого)", - добавил Холл. Украина заявила о 59 случаях российских обстрелов в воскресенье.

Тем не менее, эксперты предполагают, что Россия на самом деле может быть готова поговорить с Украиной. "Они хотят получить немного контроля над ситуацией. Передача мирных (переговоров) только США может плохо отразиться в более консервативных или националистических кругах", - объяснил Кингстон-Кокс.

Что кроется за изменением позиции Путина

Но, как подчеркнуло издание, все это также может быть ловушкой.

"Зеленский поставил себя в трудное положение, (отказавшись) вести переговоры с Путиным. И было бы значительной уступкой сидеть в одной комнате с российскими делегатами", - отметил Холл.

"Если он продолжит говорить, что не сядет за стол переговоров с россиянами, то Трампу будет довольно легко сказать: ну, вы, ребята, не хотите мира"", - констатировал Холл.

При этом Джефф Хоун отметил, что некоторые из предлагаемых компромиссов просто не подходят Киеву. "Украина никогда не согласится на сделку, которая даст России частичный контроль над Донбассом и Крымом", - отметил он.

Издание отметило, что Зеленский раз за разом повторял свое желание 30-дневного прекращения огня и решительно выступает против многих условий, изложенных в предложении США.

"Тогда Путин сможет заявить, что он хотя бы попытался", - подчеркнул Холл.

Возможно, Москва просто пытается организовать прекращение войны на своих условиях. "Международный порядок довольно устал от войны. Россия не хочет навсегда стать этим государством-изгоем", - добавил еще одну причину согласия Путина Кингстон-Кокс.

"Если его считают готовым к обсуждению, то это все (показуха). Если Украина не будет вести переговоры на условиях Путина, Кремль сможет выставить себя миротворцем", - написало издание.

При этом журналисты указали, что маловероятно, что мирные инициативы Путина будут восприняты всерьез в Европе, "его послание будет услышано в таких странах, как Китай или Индия", - констатировал Кингстон-Кокс.

Переговоры о войне в Украине

Вчера Зеленский сделал заявление о мирных переговорах в Лондоне. Президент напомнил о заявлении бывшего госсекретаря США, где Вашингтон обещал не признавать претензии Кремля на оккупированные территории.

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