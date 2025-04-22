Российский диктатор Владимир Путин впервые с момента полномасштабного вторжения предложил провести двусторонние переговоры с Украиной.
Как отметил Reuters, хотя Зеленский не ответил на инициативу Путина, он подчеркнул, что Украина "готова к любому разговору" о прекращении огня.
Издание отметило, что заявление Путина произошло на фоне давлениея со стороны США, которые пригрозили отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.
"Мы положительно относимся к любым мирным инициативам. Мы надеемся, что представители киевского режима будут чувствовать то же самое", - сказал он.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потом пояснил слова своего властелина так: "Когда Путин сказал, что можно обсуждать вопрос ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе на двусторонней основе, он имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной".
Он добавил, что будто бы РФ остается открытой для поиска мирного урегулирования. Песков даже упомянул, что идет работа с американской стороной и выразид надежду, что она "даст результаты".
Примечательно, что прямых переговоров между сторонами не было с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
США и война в Украине
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявили, что могут отказаться от мирных переговоров, если в них не будет прогресса в течение нескольких дней.
Потом Трамп высказал прогноз, что обе стороны заключат мирную сделку "на этой неделе".
Зеленский анонсировал, что Украина примет участие в переговорах с США и странами Европы в среду в Лондоне.