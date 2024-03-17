Когда-то президент Франции призывал сохранить лицо Путину и звонил в Кремль чуть ли не каждый день, а сегодня размышляет об отправке войск в Украину.

Неожиданное превращение французского президента Эммануэля Макрона из "голубя" в "ястреба" в вопросах поддержки Украины отражает его желание стать лидером западного мира на фоне нерешительности других стран. Об этом пишет британское издание The Telegraph на основе многих интервью с инсайдерами в окружении Макрона и Олафа Шольца.

Отмечается, что Германия и США неоднократно упрекали Париж за недостаточный масштаб военной помощи Украине, что изрядно задевало французов. Кроме того, Германия возглавила общеевропейский проект создания сплошной противоракетной обороны над ЕС. И это французам тоже показалось посягательством на их статус доминирующей военной силы в Европе.

"Париж рассматривает это как немецкое вторжение на его территорию. Берлин нарушает джентльменское соглашение, которое является основой франко-германского двигателя. Проще говоря, Берлин занимает экономическое лидерство в Европе, тогда как Париж занимает стратегическое лидерство. Границы сейчас размыты, и есть попытки вторгнуться в территорию друг друга", - заявил источник, близкий к Макрону.

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По словам инсайдера, между Парижем и Берлином сейчас вспыхнула своего рода "дуэль" за лидерство, которая и вылилась в громкое заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину. Источники в Елисейском дворце говорят, что заявление было спланированным, а не импровизацией.

Источники отмечают, что Макрон стремится стать лидером не просто европейской коалиции, поддерживающей Украину, а возглавить эти процессы в глобальном масштабе. Особенно в контексте ситуации с США, где вскоре может смениться президент. Здесь его позиция заметно расходится с Шольцем, который хочет, чтобы США продолжали доминировать над Европой.

Еще одна причина, почему господин Макрон решил потрясти ситуацию, это желание принудить Европу к "ментальному скачку" - от уютного спокойствия последних десятилетий к суровым реалиям новой эпохи.

Президент Франции опасается, что Россия не удовлетворится завоеванием Украины и пойдет дальше в Европу. По словам источников, Макрон хотел подчеркнуть для Путина мысль, что Украине не дадут потерпеть поражение.

А вот немецкие источники говорят, что новая воинственность Макрона и его готовность увеличить поставки оружия является признаком того, что он наконец начинает воспринимать войну в Украине серьезно.

Наконец инсайдеры не исключают, что радикализация Макрона отражает новый этап внутриполитической борьбы в самой Франции, где главным соперником для правящей партии являются правые во главе с Марин Ле Пен, известной своими симпатиями к России и Путину. Таким образом Макрон якобы хочет радикализировать французских избирателей и поставить их перед выбором - за Путина или против Путина.

Последние заявления Макрона

Как писал УНИАН, с конца февраля президент Франции стал заметно радикальнее в своих заявлениях относительно войны в Украине. В частности он уже несколько раз повторил тезис о том, что не исключает возможность отправки французских войск в Украину.

Макрон подчеркнул, что не готов выступать с наступательными инициативами против России, ведь ему не нужна еще одна война. В то же время он уверяет, что не имеет никакой наивности в отношении Кремля и его режима.

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