10% россиян не хотят ничего спрашивать у Путина и не будут смотреть "прямую линию", еще 20% не смогли сформулировать вопрос.

Основные вопросы, которые интересуют россиян и которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе "прямой линии", связаны с окончанием войны с Украиной. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

Так, 21% россиян заявили о своем интересе к теме войны РФ против Украины. В частности, среди вопросов были варианты: "Когда будет мир?", "Когда закончится СВО?", "Когда мы одержим победу?", "Что делает власть для окончания этой операции?" и "Когда закончится мобилизация?".

Вопрос завершения войны оказался важнее для жителей РФ, чем другие. Например, только 8% россиян интересуются вопросами о пенсиях, их размере и благосостоянии пенсионеров, а также социальными программами, доступным жильем, низким качеством медицинских услуг и образования – 8%.

Видео дня

Кроме того, 7% россиян выразили интерес к вопросам, связанным с низкими заработками и уровнем жизни. Еще 6% хотят задать Путину вопрос о том, когда он уйдет из власти и каково его видение будущего России, а также о росте цен. Вопросы будущего экономики и развития России волнуют 3% россиян, тогда как 2% интересуются решением местных проблем. Такой же процент обеспокоен внешней политикой, вопросами, связанными с мигрантами и коррупцией чиновников.

При этом 10% россиян не хотят ничего спрашивать у Путина и не будут смотреть "прямую линию", а еще 20% не смогли сформулировать вопрос для президента.

В Кремле ранее объявили, что "прямая линия" с Путиным состоится 14 декабря и будет объединена с большой пресс-конференцией, что станет первым общением президента с россиянами после начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Последние новости о Владимире Путине

Американский журнал Time номинировал Путина на "Человека года". Издание поставило российского лидера в один ряд со знаменитой куклой "Барби" и королем Великобритании Чарльзом III, включив их в общий список претендентов.

Также УНИАН сообщал, что Владимир Путин увеличил численность армии РФ до 1,32 миллиона. При этом в Минобороны России заверили, что планы российского лидера реализуются за счет граждан, которые "изъявляют желание проходить военную службу по контракту".

Вас также могут заинтересовать новости: