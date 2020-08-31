В Кремле стремятся интегрировать Беларусь.

Россия хочет продавить свои экономические интересы в Беларуси.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт-международник Украинского Института будущего Игорь Тышкевич.

"России важно сделать то, что она сделала в Украине с 2007 по 2010 год — массовый приход российского бизнеса. В таком формате как с этим можно сработать? Либо слабый Лукашенко, оставшийся у власти на крови, и его принуждают к миру и интеграции, либо смена на нового президента, которого не приемлет та же самая правящая вертикаль, элиты. В данном случае госпожа Тихановская идеально подходила, потому что шла без программы, и ожидать лояльности со стороны чиновников среднего звена наивно", — сказал он.

Эксперт рассказал, почему для Кремля опасно создание Координационного совета оппозиции.

"При любом из этих вариантов для России крайне важно и выгодно давить на Беларусь с точки зрения интеграции, что она и пытается выжать с Лукашенко. Для России невыгодно появление Координационного совета, это попытка игры внутрибилорусских сил. Вариант, когда белорусы сами договорятся — один из худших для России", — сказал он.

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Автор: Андрей Василюк