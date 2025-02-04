Песков заявил, что для завершения войны "лучше вообще не оказывать помощь Украине".

В Кремле прокомментировали заявление президента США о намерении заключить сделку, предоставляющую США доступ к редкоземельным ресурсам Украины в обмен на постоянную военную и экономическую помощь Киеву.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что война бы закончилась, если бы США вообще перестали оказывать помощь Украине. При этом, по его словам, план Трампа фактически является предложением Киеву покупать помощь у США.

"Это предложение покупать помощь, то есть не оказывать ее безвозмездно или иным образом, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе… Лучше вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта", - сказал Песков в комментарии российским СМИ.

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Он также заявил, что поставки оружия из США Украине продолжаются, об их остановке никто не заявлял.

Комментируя заявление Трампа о достижения прогресса в вопросе установления мира в Украине, Песков сказал, что "у Кремля нет точных данных о том, что имеет в виду Трамп".

Предложение Трампа о редкоземельных металлах в обмен на помощь США

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине обменять редкоземельные металлы на помощь. В Офисе президента Украины сказали, что такой пункт есть в "плане победы" Владимира Зеленского, а украинский лидер уже обсуждал этот вопрос с Трампом осенью 2024 года.

Ккак писал The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами, если США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы эти ресурсы не попали в руки России.

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