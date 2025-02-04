Есть несколько факторов, которыми можно объяснить заинтересованность американского президента Дональда Трампа украинскими редкоземельными металлами.

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине обменять редкоземельные металлы на помощь. В Офисе президента Украины сказали, что такой пункт есть в "плане победы" Владимира Зеленского, а украинский лидер уже обсуждал этот вопрос с Трампом осенью 2024 года.

УНИАН собрал ключевую информацию о том, что такое редкоземельные металлы, в каких отраслях они могут использоваться, почему они так интересуют Трампа и где именно в Украине находятся.

Использование редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы (далее – РЗМ) – это группа из 17 химических элементов, к которым относятся лантаноиды (лантан, церий, празеодим и т.д.), а также скандий и иттрий. Несмотря на название, эти металлы не являются очень редкими. Но их добыча и очистка является довольно сложным и дорогостоящим процессом. К тому же, залежи этих ресурсов есть не в каждой стране.

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Такие металлы широко используются в различных отраслях – от производства электроники (смартфонов, ноутбуков), электромобилей и даже космических технологий до создания оборонных систем (радаров, лазеров). Эти металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами, и заменить их другими материалами невозможно.

Редкоземельные металлы в Украине

Украина богата полезными ископаемыми. По оценке издания Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигала до $15 трлн. Отмечалось, что более 70% общей суммы приходится на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

Кроме того, украинские месторождения лития являются одними из крупнейших в Европе. Они оцениваются в 500 000 тонн. Литий – один из ключевых компонентов для производства различной продукции – от смартфонов до истребителей.

За 1990-е годы в Украине был разведан ряд перспективных редкометаллических месторождений бериллия, циркония, лития, тантала, ниобия и др. Также выявлены новые типы комплексных руд, содержащих скандий, ванадий, галий и др.

Несколько лет назад Dixi Group опубликовала карту, которая показала, где находятся месторождения редких и редкоземельных металлов в Украине:

Добыча редкоземельных металлов: мировые лидеры

На сегодня мировым лидером в добыче и переработке редкоземельных металлов является Китай. Он обеспечивает более 60% мировой добычи и почти 85% мировой переработки этих стратегических ресурсов.

Также в топ мировых лидеров входят США. Страна добывает примерно 12-15% мирового объема, но зависит от Китая в переработке (к 2020 году 80% американских руд перерабатывали в Китае). Австралия же обеспечивает около 7% мировой добычи.

Почему США могли заинтересоваться ресурсами Украины

Есть несколько факторов, которыми можно объяснить заинтересованность американского президента Дональда Трампа украинскими редкоземельными металлами. Во-первых, США пытаются уменьшить свою критическую зависимость от китайского импорта РЗМ. Напомним, что эти металлы широко используются в производстве электроники.

Во-вторых, важным аспектом может быть то, что Украина имеет довольно значительные залежи РЗМ. Украинские месторождения потенциально могут обеспечить часть глобального спроса.

Кроме того, РЗМ критически важны для производства оружия, дронов, ракетных систем и электронных компонентов, что важно как для США, так и для Украины в контексте войны, которую развязала Россия.

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