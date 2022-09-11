По его словам, война Путина должна закончиться его безоговорочной капитуляцией.

Путинский план стереть Украину с карты мира провалился.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Путинский геноцидный план стереть Украину с карты мира провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", - отметил Ландсбергис.

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Он подчеркнул, что герои Украины ежедневно превосходят ожидания мирового сообщества.

"Сейчас несомненно, что Украина могла бы выбросить Россию несколько месяцев назад, если бы они были обеспечены необходимым оборудованием с первого дня. Если бы мы скорее вооружили Украину, тысячи домов стояли бы. Тысячи жизней были бы спасены. Еще тысячи детей теперь будут в безопасности со своими родителями", - отметил глава МИД Литвы.

По его словам, Украина заслужила не меньше, чем на полную поддержку в привлечении президента России к ответственности за каждое преступление, которое он совершил.

"Народ Украины сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение... теперь мы должны помочь им закончить эту войну быстро и навсегда", - подчеркнул Ландсбергис.

"Необходимо провести четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть очень четко сообщены Путину, чтобы он воздерживался от любых отчаянных последних шагов", - подчеркнул Ландсбергис.

Также, продолжил он, на освобожденные территории должны быть быстро направлены Международный уголовный суд и другие для расследования совершенных там преступлений; должна состояться ускоренная интеграция Украины в НАТО и ЕС.

"Больше никаких переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что удастся. Настало время для нас выразить нашу глубокую признательность", - подчеркнул глава литовского МИД.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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