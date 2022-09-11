За ночь авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 130 огневых задач.

На юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 35 оккупантов, уничтожили склад боеприпасов и наведенный мост через Днепр.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

Он отметил, что за ночь авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 130 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники врага, наведенному мосту и складу боеприпасов.

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"По результатам выполнения боевых задач подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов, 5 единиц авто-бронетехники и миномета 120 калибра. В районе Новой Каховки уничтожен склад боеприпасов и наведенный мост через Днепр", - сообщил Назаров.

Он пояснил, что Силы обороны контролируют обстановку на мостах и корректируют планы врага относительно попыток использования их для транспортного сообщения. Огневое влияние ВСУ на пробные рейсы заставляет оккупантов останавливать сообщение и продолжать поиск альтернатив.

На боевом дежурстве в Черном море продолжают находиться 2 корабля РФ с суммарным залпом в 16 крылатых ракет "Калибр".

"Усиление активности врага относительно ракетных ударов прогнозируемо, их интенсивность может быть достаточно плотной. Не игнорируйте предупреждения об опасности, следуйте алгоритмам и правилам действий по сигналам тревог", - отметил Назаров.

По его словам, растерянный и опозоренный отступлением враг может прибегать к информационным и пропагандистским манипуляциям, поэтому надо тщательно проверять достоверность полученной информации.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге. С начала недели защитники активно наступают и в Харьковской области.

С 1 сентября ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского, освободили около двух тысяч квадратных километров территории.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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