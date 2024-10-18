Кирби подчеркнул важность поддержки плана победы украинским народом.

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поддерживают справедливый мир в Украине. Об этом он сказал на брифинге, передает "Суспільне".

"Очевидно, что мы все еще рассматриваем в его деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру", - сказал спикер.

Кирби подчеркнул важность поддержки плана победы украинским народом и подчеркнул, что США не будут вести никаких дискуссий по Украине без участия официального Киева.

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"Мы не будем вести никаких дискуссий об Украине без украинских представителей, и мы, безусловно, не будем вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые, по нашему мнению, не соответствуют мирным планам президента Зеленского", - пояснил он.

Кирби утверждает, что НАТО - это будущее Украины. Он добавил, что Украина должна иметь мощную оборонно-промышленную базу, а также реализовать необходимые реформы для вступления в альянс, пишет "Радио Свобода". Представитель добавил:

"Первое, что мы должны сделать - это помочь им Украине выиграть эту войну. Мы должны убедиться, что они имеют то, что им нужно".

План победы Зеленского - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украину приедет делегация Белого дома с ответами относительно своего видения "плана победы". В частности, когда у главы государства спросили, есть ли уже реакция стран Запада на план победы Украины, он напомнил, что сначала представил этот план Соединенным Штатам.

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