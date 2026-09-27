'Жалею, что не попал ему в голову': премьера Венгрии пытались забросать яйцами

Это не первый инцидент с нападением на Мадяра.

Венгерского премьер-министра Петера Мадяра во время его выступления с предвыборной речью в городе Сольнок неизвестный мужчина пытался забросать яйцами.

Как пишет HVG.hu, после этого нападавшего задержали. На видео, опубликованном изданием, сначала двое, а впоследствии четверо мужчин в гражданской одежде - по всей вероятности, представителей правоохранительных органов - пытаются задержать нападающего.

Мужчину повалили на землю после того, как он начал сопротивляться во время задержания. Впоследствии он уже заявлял, что не будет сопротивляться и позволит себя задержать.

Видео дня

Журналисты спросили у мужчины, зачем он пытался бросить яйцо в политика, на что он заявил: "Жалею, что не попал ему в голову".

Для Мадяра это не певрое нападение. Так, насколько дней назад его облили вином во время праздника урожая.

Венгрия и Украина - последние новости

Ранее Мадяр заявил, что Венгрия отказалась участвовать в "Карпатской восьмерке", хотя и получила приглашение от Украины. Он отметил, что у него есть веские причины не присоединяться к этому объединению, но подробностей тогда не привёл.

Также Мадяр заявил, что пока он у власти, в стране не будет построено хранилище для украинской нефти.

Он также ранее заявлял, что вступление Украины в Европейский Союз должно происходить без каких-либо ускоренных процедур.

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