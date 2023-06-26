Вторжение в Украину подорвало военную мощь России и грозит эпохой нестабильности для нее.

Скоротечный мятеж "Группы Вагнера" свидетельствует о том, что вторжение в Украину обернулось для России появлением трещин в ее военной мощи и политической системе. Это повод усилить поддержку Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я думаю, сейчас еще важнее продолжать поддержку Украины, потому что события прошедшего викенда показывают, что война против Украины разрушает военную мощь России и расшатывает ее политическую систему", – заявил он.

Дипломат признал, что риск политической дестабилизации в такой ядерной державе, как Россия, вызывает опасения, и его следует учитывать.

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"Монстр, которого Путин создал в обличии "Вагнера", теперь кусает его сейчас. Монстр действует против своего создателя. Политическая система фрагментируется, а военная мощь дает трещину. Это главный результат войны в Украине", – резюмировал Боррель.

Мятеж "Группы Вагнера" – что известно

Вечером в пятницу 23 июня Пригожин обвинил российскую регулярную армию в артиллерийском ударе по тыловым лагерям "Группы Вагнера". Возложив вину за обстрел лично на министра обороны Шойгу, Пригожин заявил о "марше справедливости" на Москву.

В течение ночи и следующего дня мятежники захватили Ростов-на-Дону, часть Воронежа и продвинулись к Москве на расстояние около 200 км. Вечером 24 июня Пригожин внезапно заявил, что прекращает мятеж. Стало известно о договоренности с Кремлем, что мятежников не будут преследовать по закону, а сам Пригожин сможет беспрепятственно сбежать в Беларусь.

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