Также Уолтц сообщил, что состоятся встречи с министрами иностранных дел стран "Большой семерки" и с генсеком НАТО.

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц анонсировал встречу представителей администрации Соединенных Штатов с российской стороной, министрами иностранных дел стран "Большой семерки" и генсеком НАТО. Об этом он сказал по итогам встречи представителей Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта.

"Мы собираемся встретиться с российской стороной относительно дальнейших шагов. В ближайшие дни я поговорю со своим российским коллегой. В ближайшие несколько дней министр Рубио встретится с министрами иностранных дел стран "Большой семерки". В четверг в Белый дом прибудет генсек НАТО. И мы будем развивать процесс дальше", - отметил Уолтц.

По его словам, украинская делегация во время переговоров "очень четко заявила", что она разделяет видение президента США Дональда Трампа относительно мира, "разделяет его решимость положить конец боевым действиям, положить конец убийствам, положить конец трагической мясорубке, которая происходит на фронте в Украине".

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"Они (украинская делегация, - ред.) сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, детали которого вы можете увидеть в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе, но и перешли к существенным деталям того, как эта война будет окончательно прекращена, какие гарантии получат для своей долгосрочной безопасности и процветания, а также о том, что нужно сделать, чтобы окончательно прекратить эти ужасные боевые действия", - подчеркнул Уолтц.

Он добавил, что благодаря "этому позитивному шагу вперед" президент Трамп "решил отменить паузу в предоставлении помощи в обеспечении безопасности Украины".

"Это решение вступает в силу немедленно", - добавил он.

Другие заявления по результатам переговоров

Как сообщал ранее УНИАН, США возобновляют поставки оружия Украине, а также обмен разведывательной информацией. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам украинско-американских переговоров в Джидде, Саудовская Аравия. "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в документе.

Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней, однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия, сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Россия должна ответить на идею 30-дневного перемирия на фронте, на которое по предложению США уже согласилась Украина. Об этом на пресс-конференции в Джидде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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