По словам Рубио, Киев должен быть готов "делать сложные вещи, как это будут делать россияне".

Соединенные Штаты Америки могут снять запрет на поставки оружия и разведывательных данных Украине.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио, пишет The Telegraph. По его словам, разблокировка помощи может произойти, если переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии пройдут успешно.

Рубио отметил, что прежде чем возобновить военную помощь, в Белом доме сначала должны понять, на какие уступки готова пойти Украина. Он добавил, что Киев должен быть готов "делать сложные вещи, как это будут делать россияне".

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"Я думаю, что понятие паузы в предоставлении помощи в целом – это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", – заявил Рубио.

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

11 марта 2025 года в городе Джидда в Саудовской Аравии состоится встреча официальных лиц Украины и США. Это будет первая официальная встреча Киева и Вашингтона после спора в Белом доме, произошедшего в конце февраля.

"Суспільне" пишет, что украинская делегация во время переговоров с США будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Кроме того, Украина будет настаивать на освобождении пленных.

В то же время спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил перед отъездом на переговоры, что будут говорить, в частности, об обмене разведывательными данными.

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