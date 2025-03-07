Боец заверил, что повода для паники нет.

Решение президента США Дональда Трампа о том, чтобы не делиться с Украиной разведывательными данными, не остановило работу украинских HIMARS по российским целям, поскольку есть альтернативные источники получения необходимой информации. Об этом заявил военный и специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".

"Казалось, что все: HIMARS никуда не летают, не стреляют, все пропало. На самом деле, нас действительно отключили от системы, которая предоставляла нам точные координаты спутниковых целей. При этом мы продолжаем использовать HIMARS, производить дальнейшие атаки на основании наших собственных разведданных. С наших разведовательных спутников, от нашей внутренней и внешней разведки на основе БПЛА. Поэтому наши HIMARS работают и будут дальше работать. Нет никакого повода для паники. Мы будем находить информацию, будем получать ее от пратнеров. Великобритания, Германия имеют свои разведовательные спутники", - заявил боец.

По его словам, сейчас западные СМИ делают много пугающих вбросов, которые потом широко разгоняются кремлевскими каналами и ботами.

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"Но я остаюсь более оптимистичный. У нас есть европейськие партнеры, которые будут нам помогать и уже помогают. Мы получаем уже информацию, что МиГ взлетел, что "шахеды" запущены. При этом официально считается, что США нам никакой информации не дает. Но мы продолжаем ее получать", - подчеркнул Флэш.

Также он добавил, что европейський проект OneWeb вполне может заменить Starlink в Украине.

"На данный момент запущено 400 спутников из 600 запланированных. И эта система может дать такую скорость, как дает Starlink... Единственный недостаток, что эти терминалы дорого стоят (до 5 тыс доларов), и они ощутимо большего размера, чем старлинки, но это не помеха", - рассказал военный.

Кроме того, как заявил военный, у Украины есть доступ к финской группе спутников ICEYE.

"Это спутники SAR, которые могут видеть поверхность земли и днем, и ночью, и в туман, в любую погоду. Сквозь облака находить цели. Могут "смотреть" даже сквозь листву, маскировочные сетки. И практически мы получаем снимки всей поверхности планеты с достаточно хорошим разрешением несколько раз в сутки. Да, это не онлайн-трансляция, мы не видим, как может видеть Пентагон в режиме онлайн, как в Капустином Яре открывается крышка и приводится "Орешник" в боевую готовность, но разведданные у нас остаются", - пояснил Флэш.

Благодаря этому Украина не только может видеть передвижения сил РФ, но и выбирать цели, подчеркнул военный. По его словам, порядка 7-8 стран имеют SAR-спутники.

Украина не получает разведданые США - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях США частично приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

По данным СМИ, Штаты приостановили обмен тем, что они называют "летальными" данными, в частности данными для целеуказания таких систем, как HIMARS. В то же время, передача "оборонительных" данных, позволяющих украинцам защищаться, все еще продолжается.

Позже стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ для Украины к своим спутниковым снимкам из-за "административного запроса". Однако, некоторое время появилось уточнение, что был закрыт именно бесплатный доступ к снимкам. А потому авторизованные украинские пользователи услуг Maxar по-прежнему могут за деньги получать нужные им спутниковые снимки любой точки мира, в том числе Украины и РФ.

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