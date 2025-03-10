В частности, Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых во время встречи с американской делегацией.

Украинская делегация во время переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии, будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Суспільне". Кроме того, украинская сторона будет настаивать на освобождении пленных. По словам собеседника журналистов, "это реально воплотить быстро и проконтролировать".

Кроме того, отмечается, что Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых во время встречи с американской делегацией.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что первыми шагами для установления мира должны стать запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также режим тишины на море.

Переговоры в Саудовской Аравии: вы могли это пропустить

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил, что во время переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии стороны будут говорить, в частности, об и об обмене разведданными.

В то же время The Independent пишет, что Украине предстоит принять непростое решение на будущих переговорах. Издание сообщает, что Киеву придется либо пойти на болезненные уступки, чтобы продолжить получать американскую помощь, или отказаться от предложений, из-за чего Киеву придется сражаться с Россией почти в одиночку.

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