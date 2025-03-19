Михаил Подоляк отметил, что необходимо подождать результаты телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Украина не планирует принимать участие в переговорах США и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые запланированы на 23 марта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает The Guardian.

По его словам, данные переговоры будут двусторонними между США и Россией.

Также Подоляк добавил, что необходимо подождать результаты телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы узнать, когда состоятся дальнейшие переговоры с участием Украины:

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"Главное - понять, как Трамп видит результаты своего телефонного разговора с Путиным, и сделать из этого выводы".

Комментируя заявление Кремля относительно требования остановки перевооружения ВСУ, Подоляк заявил, что "это очень странное требование":

"Он говорит: "Мы хотим, чтобы вы были разоружены, и тогда мы сможем продолжить войну". Вот как это звучит... Он хочет, чтобы Украина отказалась от своей армии, отказалась от гарантий безопасности, отказалась от своего права быть в союзах и отказалась от различных территорий. Это то, с чем он боролся три года, и он не мог сделать этого военным путем... И теперь это то, чего он хочет от переговорного процесса".

Переговоры США и России 23 декабря - что сообщалось

Ранее в Белом доме анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Позже советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц подтвердил предстоящие переговоры с Россией в Эр-Рияде:

"Я говорил сегодня с моим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине. Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России".

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