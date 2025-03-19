Во время переговоров обе стороны будут обсуждать частичное прекращение огня.

Советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц подтвердил предстоящие переговоры с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает The Guardian.

По словам политика, он договорился со своим российским коллегой Юрием Ушаковым о том, что обе стороны проведут переговоры в Эр-Рияде, которые будут направлены на "расширение частичного перемирия".

"Я говорил сегодня с моим российским коллегой Юрием Ушаковым об усилиях президента Трампа, направленных на прекращение войны в Украине. Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - отметил он.

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Переговоры Трампа и Путина - что известно

Как писал УНИАН, 18 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. После таких переговоров в Белом доме сделали заявление, в котором говорится о том, что движение к миру в Украине начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов", - добавили в заявлении.

В то же время президент США прокомментировал переговоры с Путиным. По его словам, во время разговора лидеры стран обсуждали "многие элементы договора о мире". Трамп также добавил, что его телефонный разговор с российским диктатором "был очень хорошим и продуктивным".

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