Украине нужны реальные гарантии безопасности, потому что без них война вернется, утверждает Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает интересы украинского народа. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

Руководитель ОП отметил, что безопасность - это не просто слово, а жизнь.

"Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим", - отметил Ермак.

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Он подчеркнул, что без реальных гарантий война вернется.

"Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар", - подчеркнул Ермак.

"Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долговременный мир. Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка", - отметил руководитель ОП.

Он добавил, что в Украине благодарны тем, кто рядом.

"Тем, кто понимает, что Украина - это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, который держит мир от зла", - подчеркнул Ермак.

Также он добавил, что в Украине очень благодарят весь американский народ за поддержку. Ермак добавил:

"Она приближает день, когда война станет лишь воспоминанием".

Встреча Трампа с Зеленским

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом и с целью заключения двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Зеленский планировал говорить с Трампом о дальнейшей поддержке Украины и гарантиях безопасности для Украины. Президент Украины подчеркивал, что для Украины важно, чтобы помощь Америки не была остановлена.

В то же время, во время короткого провозглашения заявлений и общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома, что предшествовало рабочему ланчу за закрытыми дверями, между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Президент Украины досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.

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