Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, предупреждает президент.

Выдвигая новые условия, российский диктатор Владимир Путин пытается затянуть США в бессмысленные дискуссии, чтобы выиграть время для продолжения войны против Украины. Как сообщает пресс-служба ОП, об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на парижской встрече лидеров Европы, посвященной вопросам поддержки Украины.

Зеленский отметил, что ситуация на линии фронта все еще очень сложная.

"Стабилизация на фронте - это надежная основа для дипломатии. Нам удалось стабилизировать ситуацию в Донецкой области, и мы продолжаем операции в российской Курской области, чтобы защитить наши восточные районы. По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные, бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель. Путин хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции. Он думает только о войне", - отмечает Зеленский.

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В связи с этим, как отметил президент, работа всех, кто поддерживает Украину, должна касаться обороны в самом широком смысле этого слова.

"То есть продолжение военной помощи, но, кроме того, мы нуждаемся в инвестициях, больше совместных проектов, больше совместного производства, больше локализации, всего, что направлено на масштабирование и развитие нашего оборонного производства - от снарядов до беспилотников и ракет", - подчеркнул Зеленский.

Как считает глава государства, Европе нужно все возможное для собственной защиты.

"Давайте рассмотрим сегодня, какие оборонные направления с точки зрения поддержки и производства являются наиболее полезными. Это 5 миллиардов евро на артиллерийские снаряды для нашей обороны в этом году. И это финансирование надо найти уже сейчас. Также - системы противовоздушной обороны и ракеты. Далее - наше внутреннее производство. Есть вещи, которые вы можете производить в ваших странах, а есть то, что мы можем локализовать в Украине. Наша оборонная промышленность в Украине недофинансирована примерно на 20 миллиардов евро. Мы считаем, что это можно закрыть за счет российских активов. И это необходимо сделать", - убежден Зеленский.

Заявления Зеленского о Путине

Как сообщал УНИАН, накануне Владимир Зеленский выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин вскоре умрет, и тогда все противостояние с Россией закончится.

Президент Украины также убежден, что российский диктатор боится дестабилизации в российском обществе. На такую дестабилизацию может повлиять санкционная политика, состояние российской экономики.

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