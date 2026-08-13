Не Samsung и не Motorola: смартфоны этого бренда признали худшими для ремонта

Согласно новому отчету Public Interest Research Group, хуже всего с этим дела обстоят у Apple.

Новый смартфон обычно рассчитан на 4–5 лет активного использования, однако техника порой выходит из строя гораздо раньше ожидаемого. Если гаджет ломается, насколько сложным и дорогим окажется ремонт, во многом зависит от производителя.

Согласно отчету PIRG, хуже всего с этим дела обстоят у Apple. Из 105 протестированных устройств iPhone оказались на последнем месте в рейтинге ремонтопригодности, получив оценку D-. Причина такого низкого балла – привязка комплектующих к конкретному устройству и программные ограничения, которые могут значительно усложнить ремонт.

В чем трудность ремонта iPhone

Самостоятельно починить iPhone вполне возможно, но сделать это сложнее, чем многие другие смартфоны. Apple публикует инструкции по ремонту своих устройств, а платформы по типу iFixit предлагают подробные руководства и необходимые запчасти. Однако это не отменяет аппаратных и программных ограничений.

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Apple ограничивает использование более дешевых сторонних компонентов для некоторых видов ремонта, включая элементы системы Face. Установка неоригинальных деталей может привести к появлению предупреждений или потере отдельных функций.

Еще одна проблема – стоимость ремонта. Пользователи часто выбирают сторонние сервисы вместо официальных мастерских Apple, поскольку это обходится дешевле и позволяет самостоятельно приобрести необходимые комплектующие.

PIRG оценивала ремонтопригодность с учетом европейского регламента по экодизайну, который включают возможность разборки гаджета, доступность запасных деталей и наличие инструкций по ремонту. Производители также должны предоставлять детали в течение 5-10 дней после запроса.

Не все iPhone одинаково сложны в ремонте

Эксперты iFixit отмечают, что сами iPhone не обязательно сложнее ремонтировать после разборки, но до внутренних компонентов бывает трудно добраться, а именно с этого обычно и начинается ремонт.

Проблемы с разборкой были отмечены у нескольких моделей, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 16e. В смартфонах используются сразу четыре, а в некоторых случаях до пяти типов головок винтов, а большое количество клея дополнительно усложняет доступ к компонентам.

Поэтому для разборки устройства может потребоваться несколько отверток разных размеров, а значит, еще до начала ремонта придется потратиться на подходящие инструменты.

При этом Samsung оказался вторым с конца в рейтинге ремонтопригодности. Корейский бренд является одним из лидеров рынка Android-смартфонов и получает высокие оценки по удовлетворенности пользователей, но самостоятельный ремонт ее устройств также может оказаться непростой задачей.

Таким образом, два самых известных производителя смартфонов – Apple и Samsung – одновременно оказались среди тех, чьи аппараты сложнее всего ремонтировать. Google показал немного лучший результат с оценкой C-, а лидером по ремонтропригодности стала Motorola, получившая B+.

Ранее эксперты определили лучший бренд Android-смартфонов по степени удовлетворенности пользователей. Лидер рейтинга получил 81 балл из 100, опередив ближайших конкурентов – Google и Motorola.

УНИАН рассказывал о смартфоне за 200 долларов, которого большинству пользователей хватит с головой. Модель обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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