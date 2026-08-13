В России отменили ежегодный съезд операторов БПЛА из-за угрозы удара

Перенос мероприятия является вынужденной мерой в связи с угрозой нанесения удара со стороны Украины по месту скопления операторов БПЛА.

В России перенесли проведение 5-го всероссийского съезда производителей и операторов боевых беспилотных систем "Дронница-2026", который должен был состояться 29–30 августа в Великом Новгороде. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своем Telegram-канале.

"Сегодня вынуждены сообщить, что после долгих обсуждений мы решили отказаться от проведения мероприятия в конкретные даты и в конкретном месте. Мы не отменяем "Дронницу-2026", мы ее переносим", – говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что перенос мероприятия является вынужденной мерой из-за угрозы удара со стороны Сил обороны Украины по месту скопления операторов БПЛА.

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"С учетом комбинированного характера планируемой операции, с использованием как новых баллистических возможностей, и старых-недобрых биодронов-террористов, для защиты участников "Дронницы" пришлось бы задействовать значительные силы ПВО и спецслужб, временно оголив объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Нами было принято решение, что оставлять без защиты заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неправильно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков – слишком самонадеянно", – говорится в заявлении организаторов.

Проведение "Дронницы-2026" – каковы были планы РФ

Как сообщал УНИАН, в начале июля организаторы "Дронницы" заявили, что одной из главных целей встречи этого года является "подготовка к большой войне с НАТО".

На предыдущих конференциях рассматривались вопросы совершенствования подготовки российских операторов беспилотников, формирования сил, использующих беспилотники, и стратегии исправления "ошибок" в использовании дронов российскими военными.

Украина неоднократно предупреждала, что другие европейские страны могут стать объектом нападения России, как только сотни тысяч российских военных, которые сейчас находятся на поле боя, будут освобождены после достижения мирного соглашения.

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