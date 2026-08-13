'Голливуд на Черном море' и угроза расстрела: вышел трейлер фильма о молодом Довженко

Премьера картины запланирована на 1 октября 2026 года.

Одесская киностудия представила официальный постер и трейлер художественного фильма "Довженко: Первый взгляд". В широкий украинский прокат фильм выйдет 1 октября 2026 года.

"Для нашей команды было важно показать Довженко не как легенду из учебников, а как молодого художника, приехавшего в Одессу с большой мечтой снимать кино. Новый трейлер фильма - это приглашение познакомиться с ним немного ближе. Надеюсь, после просмотра зрители не только откроют для себя самого Довженко, но еще раз поверят, что украинское кино всегда рождалось благодаря смелым мечтателям", - поделилась продюсер Одесской киностудии Анна Дочева.

Как добавил Андрей Ногин, "декоммунизация" и "дерусификация" историй выдающихся украинцев крайне важна именно сейчас, на фоне запроса на переосмысление истории и культуры Украины.

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"Биография выдающегося украинского кинематографиста Александра Довженко здесь занимает особое место, поэтому наш фильм, посвященный 100-летию его режиссерского дебюта, приобретает особые смыслы. В фокусе ленты история не только выдающегося художника, но прежде всего человека с чувствами и рефлексиями, близкими большинству из нас", - отметил он.

"Довженко: Первый взгляд" - трейлер фильма и сюжет

Новый трейлер показывает Довженко в момент, когда его мечта о кино постепенно превращается в борьбу. Герой получает телеграмму и отправляется в Одессу, где знакомится с людьми, которые помогут ему сделать первые шаги в большом кино. В трейлере звучит и одна из ключевых мечтаний героев – "Голливуд на Черном море". Но свобода творчества имеет свою цену. Довженко понимает, что его стремление снимать по-своему может оказаться опасным: "Ты понимаешь, что за это может быть расстрел?".

Фильм переносит зрителя в Одессу в 1926 году, в то время, когда украинское кино только начинает формировать собственный голос. В центре истории - молодой Александр Довженко, приезжающий в Одессу, чтобы снять свой первый фильм. Он мечтает о кино, которое будет искусством, а не инструментом пропаганды, однако сталкивается с системой, которая не готова разрешить художнику свободно говорить на собственном языке.

"Довженко. Первый взгляд" - это история о моменте, когда украинское кино только рождалось, а один молодой режиссер решил мечтать о нем по-своему.

Главные роли в фильмы сыграли Григорий Бакланов, Максим Самчик, Полина Василина, Богдан Бенюк, Роман Ясиновский.

Напомним, ранее УНИАН писал, что был назван лучший сиквел за всю историю кино.

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